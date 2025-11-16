Силовики опечатали гостиницу в Стамбуле после смертельного отравления туристов

Полицейские в Стамбуле утром 16 ноября опечатали гостиницу в районе Фатих, трое отдыхающих которой погибли из-за возможного отравления едой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

Газета Sabah пишет, что доктора провели осмотр 15 туристов, живших в гостинице. Проблем со здоровьем у них не нашли. Отдыхающих переселили в иные отели.

Инцидент произошел 9 ноября. Трое членов семьи из Германии, среди которых двое детей в возрасте от трех до шести лет, погибли в больнице.

Они, предположительно, отравились мидиями и картошкой. Еда была куплена в одном из ресторанов в районе Бешикташ. Отец лежит в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких.

15 ноября из того же отеля с подозрением на пищевое отравление в больницу доставили еще двоих путешественников. Один из них приехал из Италии, а второй из Марокко.

