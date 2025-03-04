Силовики накрыли нарколабораторию в Подмосковье, задержаны 5 человек
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Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье 4 граждан прибалтийской страны и москвича по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Они создавали запрещенные вещества в нарколаборатории, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.
Правоохранители узнали о том, что в частном доме в деревне Хвостово Дмитровского городского округа изготавливают наркотики. Во время осмотра помещений была обнаружена комната с лабораторией по созданию запрещенных веществ.
Силовики нашли и изъяли 14 контейнеров и пакет с порошком, канистры с химреактивами, жидкостями, весы, реактор, стеклянные колбы, блендер, противогазы и иное оборудование. Оно могло использоваться для получения наркотиков.
Было проведено исследование найденных реагентов. Обнаруженный в одном из контейнеров порошок весом около 3,5 кг содержит в составе метадон.
На месте происшествия силовики задержали троих человек. Во время дальнейших оперативных действий были задержаны еще два соучастника.
Все они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса России. Дмитровский городской суд отправил фигурантов под стражу.
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