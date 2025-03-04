Силовики накрыли нарколабораторию в Подмосковье, задержаны 5 человек

сегодня в 10:30

Сотрудники ФСБ и МВД нашли нарколабораторию в Подмосковье

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье 4 граждан прибалтийской страны и москвича по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Они создавали запрещенные вещества в нарколаборатории, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Правоохранители узнали о том, что в частном доме в деревне Хвостово Дмитровского городского округа изготавливают наркотики. Во время осмотра помещений была обнаружена комната с лабораторией по созданию запрещенных веществ.

Силовики нашли и изъяли 14 контейнеров и пакет с порошком, канистры с химреактивами, жидкостями, весы, реактор, стеклянные колбы, блендер, противогазы и иное оборудование. Оно могло использоваться для получения наркотиков.

Было проведено исследование найденных реагентов. Обнаруженный в одном из контейнеров порошок весом около 3,5 кг содержит в составе метадон.

На месте происшествия силовики задержали троих человек. Во время дальнейших оперативных действий были задержаны еще два соучастника.

Все они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса России. Дмитровский городской суд отправил фигурантов под стражу.

Ранее сообщалось, что девушка из Донецка растит сына в притоне и ведет блог о наркотиках.