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Сильный пожар вспыхнул в многоэтажке в Москве

В Северном Чертанове в столице произошел сильный пожар. Загорелся многоэтажный дом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как в небо валят огромные клубы черного дыма. По словам очевидцев, огонь перекидывается на соседние квартиры.

Экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее молния угодила в частный дом в Подмосковье. Там начался сильный пожар. На опубликованных кадрах видно, как пламя охватило весь второй этаж.