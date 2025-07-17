Сильный пожар вспыхнул в многоэтажке в Москве
В Северном Чертанове в столице произошел сильный пожар. Загорелся многоэтажный дом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как в небо валят огромные клубы черного дыма. По словам очевидцев, огонь перекидывается на соседние квартиры.
Экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Ранее молния угодила в частный дом в Подмосковье. Там начался сильный пожар. На опубликованных кадрах видно, как пламя охватило весь второй этаж.