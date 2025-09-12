«Сидят, хавают»: косолапые расхитители помоек напугали жителей Красноярского края

сегодня в 17:08

Медведи роются в мусорных баках в Богучанском районе Красноярского края

В Богучанском районе Красноярского края неподалеку от строительного городка были замечены медведи, сообщает 360.ru .

На видео видно, как звери облюбовали прилегающую к городку лесную зону и занимаются поиском пищи в мусорных баках.

Закадровый голос комментирует ситуацию: «Он, короче, сидит вон, хавает… Ему (все равно — ред.)».

Сообщается минимум о двух медведях, которые пока не проявляли агрессии к людям.

