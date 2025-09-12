«Сидят, хавают»: косолапые расхитители помоек напугали жителей Красноярского края
Медведи роются в мусорных баках в Богучанском районе Красноярского края
В Богучанском районе Красноярского края неподалеку от строительного городка были замечены медведи, сообщает 360.ru.
На видео видно, как звери облюбовали прилегающую к городку лесную зону и занимаются поиском пищи в мусорных баках.
Закадровый голос комментирует ситуацию: «Он, короче, сидит вон, хавает… Ему (все равно — ред.)».
Сообщается минимум о двух медведях, которые пока не проявляли агрессии к людям.
Ранее подмосковный пчеловод пожаловался на объевшегося медом медведя. Животное «выжрало дочиста» все лакомство из ульев, разорив пасеку 2 раза.