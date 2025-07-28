Сидела с банкой пюре: мать каждый день бросала 3-летнюю девочку одну дома

Мать каждый день бросала 3-летнюю девочку одну дома в Краснодаре

В краснодарском ЖК «Дыхание» спасли трехлетнюю девочку, мама оставляла малышку несколько дней одну дома с банкой детского пюре, сообщает SHOT .

Несколько дней жильцы слышали сильный плач и крики из квартиры на 13-м этаже. Сначала они не обратили внимание, но потом решили, что нужна помощь. После этого соседи увидели маленькую девочку в подъезде, которая сидела под дверью квартиры.

Оказалось, что каждое утро ее мама куда-то уходит и оставляет дочку с одной банкой фруктового пюре.

Вечером мать вернулась домой, а там ее уже ждали соседи. Она пообещала, что больше подобного не случится, но на следующий же день все повторилось.

В ее квартиру соседи вызвали полицейских и сотрудников опеки. Малышку забрали в инфекционное отделение.