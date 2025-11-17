Сидел за кражи и грабеж: кто отец обезглавленного в Балашихе мальчика

Отец убитого шестилетнего мальчика, чью голову нашли в рюкзаке в пруду, Александр М. был дважды судим за кражи денег и документов, алкоголя и велосипеда, сообщает «112» .

Ранее в Гольяновском пруду в Москве нашли рюкзак с головой ребенка внутри. Тело позднее обнаружили в квартире в Балашихе. Сначала в убийстве подозревали отчима мальчика, но мать призналась в преступлении.

25 августа 2014 года Киржачский райсуд признал Александра М. виновным в краже и грабеже. Мужчину приговорили к 6 месяцам в колонии-поселении.

Как считает следствие, осужденный совершил серию преступлений. Сначала он похитил барсетку с деньгами и документами из припаркованного около магазина авто. А затем украл из другого магазина две бутылки коньяка и скрылся. Еще вместе с сообщником мужчна попытался угнать скутер, который они пытались завести с помощью отвертки, но были задержаны. Александр М. полностью признал вину и согласился с обвинением.

Кроме того, 21 октября 2014 года суд признал его виновным в краже и приговорил к 8 месяцам в колонии-поселении с учетом предыдущего приговора. Как отметило следствие, пьяный мужчина вместе с несовершеннолетним соучастником украл велосипед из подъезда дома. Он сторожил у входа, пока сообщник проник в подъезд и похитил велосипед, затем подельники скрылись. Подсудимый также полностью признал вину.

Отец убитого ребенка развелся с его матерью недавно. Всего у супругов родились в браке двое детей — дочь и сын-инвалид, которого женщина жестоко убила. Дети жили с матерью. Соседи поделились, что женщина часто обижала сына и дочь.

