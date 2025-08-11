сегодня в 21:13

Швейцарские часы за 190 тыс евро украли у туриста в Париже

Британский турист, решивший полюбоваться Эйфелевой башней в Париже, оказался жертвой карманников. Те украли у него швейцарские часы за 190 тыс. евро, сообщает ТАСС .

Мужчина рассказал о схеме, которую применили злоумышленники. По словам пострадавшего, сначала к нему подошли две женщины восточноевропейской внешности». Они попросили подписать петицию.

Затем к туристу обратились четверо мужчин. Они предлагали купить фотокарточку. По словам британца, он отказался от покупки.

Затем мужчина сел в такси. Только тогда он обнаружил пропажу дорогих часов.

Ранее банда на самокатах напала и ограбила женщину в подмосковном Одинцове. Они распылили перцовый баллончик и похитили из сумки жертвы 15 тыс. рублей.