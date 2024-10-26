SHOT: задержанные под Липецком беглые зэки собирались уехать в Подмосковье

Недавно задержанные беглецы из исправительной колонии № 2 в Липецке собирались уехать в Подмосковье, когда их поймали. Такие планы вынашивали Даврон Джабборов и Парвозбек Турабаев, сообщает SHOT .

Дальнейший пункт назначения преступников правоохранителям сообщили двое других беглых зэков, пойманных первыми — Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев. Их задержали в Тамбовской области. Эти мужчины собирались уехать сначала в Казахстан, а потом в Узбекистан. У одного из мужчин был нож, с помощью которого он оказывал сопротивление силовикам.

Джаббарова и Турабаева обнаружили в одном из элеваторов Липецка. Там они прятались от сотрудников силовых структур.

В настоящий момент еще два беглых арестанта разыскиваются силовиками.

Ранее в Сети появилось фото организатора побега зэков из липецкой ИК-2.