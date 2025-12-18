SHOT: в пригороде Смоленска слышны взрывы

сегодня в 04:47

В пригороде Смоленска были слышны взрывы. По предварительной информации, средства противовоздушной обороны уничтожали дроны ВСУ, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, раздались 3-4 взрыва на юге и юго-востоке Смоленска. Отмечается, что громкие звуки были слышны в 02:30 ночи.

Предварительно, силы ПВО уничтожила БПЛА ВСУ на подлете к городу.

Ранее дежурные средства ПВО 17 декабря отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались обстрелять Севастополь. В итоге было ликвидировано 11 дронов.

