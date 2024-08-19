SHOT: труп мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити»

В понедельник утром в реке рядом с причалом «Кутузовский» возле «Москвы-Сити» было обнаружено тело мужчины, сообщает SHOT .

Специалисты извлекли труп из воды. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

На данный момент известно, что накануне вечером очевидцы заметили недалеко от «Москвы-Сити» трех мужчин, которые были сильно пьяны. Один из них решил искупаться в реке.

По предварительным данным, тело может принадлежать именно этому мужчине. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию очевидцев.

Ранее стало известно, что в России на водоемах погибло 50 человек за три дня. Все они по большей части стадии жертвами аварий на водном транспорте.