SHOT: труп мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити»
Фото - © Медиасток.рф
В понедельник утром в реке рядом с причалом «Кутузовский» возле «Москвы-Сити» было обнаружено тело мужчины, сообщает SHOT.
Специалисты извлекли труп из воды. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.
На данный момент известно, что накануне вечером очевидцы заметили недалеко от «Москвы-Сити» трех мужчин, которые были сильно пьяны. Один из них решил искупаться в реке.
По предварительным данным, тело может принадлежать именно этому мужчине. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию очевидцев.
Ранее стало известно, что в России на водоемах погибло 50 человек за три дня. Все они по большей части стадии жертвами аварий на водном транспорте.