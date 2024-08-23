SHOT: террористы резали сотрудников ФСИН ножами-бабочками, купленными в ИК

Следователи рассматривают версию, что ножи-бабочки, которые использовали террористы для захвата заложников в ИК № 19 в Волгоградской области, были куплены за взятку прямо на территории исправительного учреждения, сообщает SHOT .

На опубликованных из захваченной колонии кадрах видно, как один из террористов держит в руках предмет, похожий на нож. На оружии виднеются мусульманские лозунги.

О захвате заложников в ИК № 19 стало известно 23 августа. Предварительно, как минимум один сотрудник ФСИН был убит, еще несколько оперативников ранены. Нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству*.

Радикалы уже выдвинули свои требования. Они хотят, чтобы им предоставили 2 млн долларов и вертолет. Спецназ уже работает на территории учреждения.

* Организация признана террористической и запрещена в России