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SHOT: стол рухнул на девочку во время празднования дня рождения в московском ТЦ

Стол рухнул на шестилетнего ребенка. Это произошло во время празднования дня рождения в одном из столичных Joki Joya, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 7 ноября примерно в 21:00 в московском торговом центре «Авиапарк». Гости праздника отдыхали под присмотром аниматора.

В один момент сразу несколько детей решили залезть на стол. Под их весом он упал. Спрыгнули все, кроме одной девочки. Ей придавило ногу.

Шестилетнюю девочку отвезли в травматологический пункт. У нее обнаружили перелом плюсневых костей и вывих другой кости.

По словам мамы пострадавшей, стол не был прицеплен к полу. Проходит проверка.

Ранее пассажир петербургского метро засмотрелся в телефон и получил перелом бедра и носа. Инцидент произошел на станции «Спортивная».