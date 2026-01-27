сегодня в 22:26

SHOT: самолет NASA с искрами и пожаром экстренно приземлился в Техасе

Самолет NASA с искрами и пожаром совершил экстренную посадку в Техасе. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает SHOT .

Отмечается, что самолет NASA WB-57 из-за технической неисправности шасси приземлился на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ellington Field в Хьюстоне (штат Техас). Во время аварийной посадки из-под самолета летели искры и затем начался пожар.

Спасатели вытащили пилота из салона. Пострадавшего госпитализировали. Причины неисправности уточняются.

Самолет NASA WB-57 базируется в Космическом центре имени Джонсона NASA недалеко от Эллингтон-Филд.

Ранее при крушении легкомоторного самолета в австралийском штате Квинсленд погибли два человека. Самолет разбился вскоре после взлета. После крушения на месте происшествия произошел пожар.

