SHOT: самолет NASA с искрами и пожаром экстренно приземлился в Техасе
Самолет NASA с искрами и пожаром совершил экстренную посадку в Техасе. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает SHOT.
Отмечается, что самолет NASA WB-57 из-за технической неисправности шасси приземлился на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ellington Field в Хьюстоне (штат Техас). Во время аварийной посадки из-под самолета летели искры и затем начался пожар.
Спасатели вытащили пилота из салона. Пострадавшего госпитализировали. Причины неисправности уточняются.
Самолет NASA WB-57 базируется в Космическом центре имени Джонсона NASA недалеко от Эллингтон-Филд.
Ранее при крушении легкомоторного самолета в австралийском штате Квинсленд погибли два человека. Самолет разбился вскоре после взлета. После крушения на месте происшествия произошел пожар.
