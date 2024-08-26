SHOT: экс-замминистра энергетики Бобылев кинул бутылку курьеру в голову

Бывшего замминистра России Петра Бобылева задержали за то, что он кинул бутылку шампанского курьеру в голову, сообщает SHOT .

На чиновника заявил в полицию 33-летний курьер «Ламоды» Андрей. Он рассказал, что инцидент с бутылкой произошел в воскресенье около 23:00.

Курьер выдал заказ и ехал на служебной машине по двору на Фрунзенской набережной. Навстречу ему шли мужчина с девушкой. По словам курьера, они находились в состоянии алкогольного опьянения. В руках у пары Андрей заметил бутылку шампанского.

Когда курьер поравнялся с пешеходами, мужчина начал на него кричать, потому что тот не включил фары и якобы чуть их не сбил. По словам Андрея, он пытался поговорить с пешеходами и успокоить их. Однако, как утверждает пострадавший, Бобылев стал плеваться в окно, а затем кинул бутылку шампанского в стекло со стороны водительского сиденья.

Осколки попали в голову водителя. Медикам пришлось зашивать ему ухо. Бобылева задержали и доставили в отдел полиции.