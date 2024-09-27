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SHOT: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 5

До четырех увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС Plus в Дагестане. Среди них — ребенок, который возвращался домой из школы, сообщает SHOT .

Количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Пострадавших доставляют в республиканскую клиническую больницу.

Огонь на месте ЧП продолжает полыхать.

В Махачкале произошел взрыв на заправке в районе Хушетского поворота. Эпицентр взрыва находился в здании АЗС, где были расположены кассы, магазин и кофейня. Предварительно, там взорвался газовый баллон.

Очевидцы сообщают, что под завалами могут находиться люди.

В МВД региона заявили, что еще устанавливают причины и обстоятельства взрыва.