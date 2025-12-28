Школьница в Красноярске разбила iPhone обидчиков и теперь ее судят

16-летней девятикласснице из Красноярска грозит уголовная ответственность за разбитый iPhone, который она выбила из рук дразнивших и снимавших ее парней, сообщает Baza .

В октябре школьница разговаривала на перемене с одноклассником. В это время к девочке подошли семиклассники и начали ее дразнить.

По словам мамы пострадавшей, один из обидчиков достал телефон, включил камеру и стал водить им перед лицом девочки. При этом ребята обзывали ее «палитрой» (сленг для ЛГБТ*), высмеивали ее одежду и прическу. Школьница несколько раз попросила прекратить, но обидчики продолжали дразнить и снимать. Тогда она не выдержала и выбила iPhone из рук снимавшего. Телефон упал и разбился.

Как рассказала мама, после этого девочка сразу же пошла к социальному педагогу и рассказала о происшествии. Учителя вызвали родителей на разговор, выслушали проблему и пообещали, что обидчик извинится перед девятиклассницей. Но вскоре все изменилось.

Выяснилось, что телефон не принадлежал снимавшему мальчику, а родители владельца iPhone заявили, что его ремонт будет стоить 44 тыс. рублей, потребовали компенсации, а после отказа написали заявление в полицию. Тогда девочку с мамой вызвали на допрос и сказали, что против школьницы может быть возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

Семья многодетная, младшему ребенку нет и года. Сейчас мама пострадавшей девочки пытается добиться справедливости. Женщина уже написала жалобу в прокуратуру и попросила провести проверку, изъять записи с камер в школе и допросить свидетелей.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

