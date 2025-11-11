Школьников в столовой на Камчатке накормили хлебом с личинками и насекомыми

В соцсетях писали, что в одной из школ Мильковского округа в Камчатском крае детям в столовой раздали хлеб с личинками и насекомыми. Прокуратура провела выезд, визуальный осмотр, в результате которых информация, опубликованная в соцсетях, о наличии посторонних объектов в составе подтвердилась, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Такие же мероприятия провели и в другой школе. Некачественный хлеб отправили и туда. Партия хлебобулочных изделий изъята.

В проверке задействованы сотрудники Роспотребнадзора. После нее примут меры регулирования.

До этого в соцсетях школьники пожаловались, что в столовой им дали хлеб с личинками. Они сфотографировали еду и отправили ее учителям. Те отметили, что в хлебе были не насекомые, а тмин.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.