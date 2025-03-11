Школьника, порезавшего ножом одноклассников в Нижнем Новгороде, задержали

Сотрудники полиции задержали подростка, который с ножом напал на одноклассников в одной из школ Нижнего Новгорода, сообщает 112 .

Инцидент произошел во вторник на уроке русского языка в школе №117. В самый разгар занятия 14-летний Максим В. достал из рюкзака нож и ударил двух одноклассников в область шеи. Затем восьмиклассник скрылся. Пострадавших госпитализировали с ранами шеи и живота, их жизни ничего не угрожает.

Подросток пытался скрыться в лесопосадке. В настоящее время его везут на допрос. Причины, побудившие восьмиклассника совершить столь жестокое нападение, выясняются. По предварительной информации, школьник не справился с эмоциями из-за буллинга в школе.

На месте происшествия продолжают работать городские оперативные службы.