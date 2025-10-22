сегодня в 17:41

Школьник запустил салют себе в лицо и был госпитализирован в Подмосковье

Школьник в Московской области приобрел салют задолго до Нового года и провел его испытание в торговом центре. Там он получил серьезные травмы, сообщает Mash .

Компания школьников приобрела салют в торговом центре в подмосковном Воскресенске. После этого испытала продукцию в туалете ресторана.

16-летний школьник выстрелил залпом себе в лицо. Он получил травму правого глаза, обжег нос, кисти руки и скулы.

Ночью с 19 на 20 октября жители микрорайона под Красногорском в Московской области проснулись из-за сильного взрыва. Они подумали, что работает ПВО, но был запущен фейерверк.

