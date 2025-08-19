Школьник избил женщину и отправился в приют в Альметьевске

В Альметьевске школьник напал на женщину, повалил и жестоко избил ее. После этого мальчика вместе с его братом отправили в социальный приют, сообщает РЕН ТВ .

Момент с избиением попал на видео. В кадре видно, как несовершеннолетний вступил с женщиной в перепалку. В какой-то момент она замахнулась на него сумкой, но затем передумала и убрала ее.

Между тем мальчик решил ответить женщине тем же: сначала он бил ее рюкзаком, а затем повалил на землю и начал избивать ногами. Он бил ее по голове и телу.

Вскоре после того, как об инциденте стало известно полиции, ребенка задержали. Нарушителем оказался 10-летний житель Альметьевска. Также вскрылось, что его мать состоит на профилактическом учете как неблагополучная.

Избившего женщину мальчика и его брата направили в социальный приют. Также по факту инцидент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

