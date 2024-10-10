Шкипер баржи свалился за борт и исчез у села Великий Враг на Волге

сегодня в 13:44

В Нижегородской области шкипер баржи упал за борт, его ищут водолазы

В Нижегородской области шкипер баржи упал за борт, пока борт плыл по Волге. Найти моряка не удалось — к поискам пришлось привлекать водолазов, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональную Гострудинспекцию.

Происшествие случилось 9 октября в Кстовском округе. Капитан речного судна рухнул в воду, и больше его никто не видел.

Проводятся поисково-водолазные работы. Все детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Гострудинспекции. Также представители организации изучат вопрос наличия трудовых отношений.

Ранее у села Черемуха Нижегородской области произошла авария с участием «Нивы» и микроавтобуса, в котором ехали школьники. В результате ДТП пострадали двое детей и трое взрослых.