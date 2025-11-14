Шестеро мужчин полгода занимались сексом с 13-летней девочкой в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело о развратных действиях, совершенных в отношении 13-летней девочки. Его фигурантами стали шестеро мужчин, которые полгода развращали несовершеннолетнюю, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.

По данным следствия, подозреваемые вступили в переписку с жертвой 31 декабря 2024 года. Она продолжилась до 31 августа 2025 года и имела интимный характер.

Более того, фигуранты, находясь вместе с девочкой в квартире дома на улице Жуковского и иных местах, совершали в отношении нее действия сексуального характера. Трое из мужчин вступили со школьницей в интимную связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 14 лет), ч. 4 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Подозреваемые задержаны. Им предъявлено обвинение. Вскоре мужчинам изберут меру пресечения.

