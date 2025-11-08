Шесть человек пострадали при взрыве на парфюмерной фабрике

Минимум шесть человек стали жертвами взрыва, произошедшего на фабрике по производству парфюмерии в Турции. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что языки пламени охватили здание. На месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб.

Мощный взрыв спровоцировал масштабный пожар, во время ликвидации которого были найдены тела погибших. Изначально считалось, что в нерабочие дни фабрика пустует. Актуальное количество пострадавших уточняется. Обстоятельства возникновения пожара пока не выяснены.

Предварительно известно, что погибли шесть человек, еще один получил травмы. Информации о его состоянии пока нет.

