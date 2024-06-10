Шесть человек погибли в ДТП в Нижегородской области за неделю

Более 80 ДТП с пострадавшими случились в Нижегородской области за неделю

С 3 по 9 июня в Нижегородской области произошло 86 автоаварий, в результате которых пострадали. За неделю в ДТП также погибли шесть человек, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной дорожной полиции.

Среди ключевых причин автостолкновений — выезд водителей на встречную полосу и нарушение режима разрешенной скорости.

Помимо этого за одну неделю сотрудники Госавтоинспекции также задержали почти 250 пьяных водителей, 24 из которых попались на повторном управлении транспортном в нетрезвом виде.

Ранее в Нижегородской области полиция начала проверять женщины, чьи бойцовские псы бросались на людей на улице. В Сети также публиковали видео, как ребенок спасался от стаффордов нижегородки на крыше детской горки.