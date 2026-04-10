Шансов не было: метропоезд убил мужчину в Москве

Мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро «Улица Академика Янгеля»

Пассажир, который попал под поезд на «Улице Академика Янгеля» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, погиб, сообщает MSK1.RU .

В пятницу днем на южном участке «серой» ветки метро произошел сбой в движении поездов. Причина — человек оказался на пути.

«Пассажир, попавший под поезд на „Улице Академика Янгеля“, погиб», — сообщают очевидцы.

Также за медпомощью обратилась женщина. При падении погибший мужчина разбил стекло кабины метропоезда — один из осколков попал пассажирке в лицо.

К настоящему моменту движение на Серпуховско-Тимирязевской линии подземки восстановлено.

