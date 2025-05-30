«Шалава **аная»: в Башкирии две неизвестные избили девушку за розовые волосы

Ночью в Стерлитамаке в Башкирии 21-летняя девушка возвращалась домой после работы, к ней из-за цвета волос пристали две незнакомки, сообщает «Осторожно, новости».

Как отметил защитник пострадавшей, их привлек розовый цвет волос.

«Они начали кричать ей: „Шалава **аная“. В ответ она показала средний палец и сказала: „Идите своей дорогой, я вас не трогаю, и вы меня не трогайте“», — добавил адвокат.

Также девушка начала снимать происходящее на улице в чат с другом. Тогда незнакомки подошли и потребовали удалить видео. Она отказалась, после чего агрессорши начали избивать ее. Драку остановили молодые люди, которые проезжали мимо на самокатах.

В пятницу полиция проведет медицинскую экспертизу. Пострадавшая написала заявление. А 31 мая она пойдет фиксировать увечья.