Серию из 25 изнасилований 20-летней давности удалось раскрыть в Москве

СК РФ сообщил о раскрытии серии изнасилований, совершенных 20 лет назад в Москве

В российской столице сотрудники Следственного комитета раскрыли дело серийного насильника, жертвами которого стали минимум 25 девочек. Материалы дела со всей доказательной базой уже переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком .

Спустя 20 лет в Москве следователям удалось разгадать одну из наиболее резонансных и зверских криминальных историй об изверге, совершавшем сексуальные преступления против школьниц, которые возвращались домой с уроков. Самой юной жертвой насильника стала 12-летняя девочка.

Старший следователь-криминалист отдела криминалистического сопровождения следствия управления криминалистики ГСУ СК РФ по Москве Ксения Каткова рассказала, как удалось узнать, что к ряду преступлений причастен один и тот же человек, которому в настоящий момент 73 года.

«У него был стеклянный взгляд, плюс у него отсутствовали несколько зубов. На что обращали внимание потерпевшие. В соответствии с этим, он имел особенности речи при разговоре, потому, что с каждой потерпевшей он обменивался несколькими фразами», — пояснила Каткова.

Во время расследования компетентные специалисты изучили все имеющиеся данные, в том числе фотоматериалы прошлых лет и собранные биологические материалы, изучить которые в полной мере удалось только сейчас благодаря современным методам. В итоге все улики указывали на одного человека.

Следствию удалось выйти на след подозреваемого благодаря высокопрофессиональному анализу: эксперты-криминалисты Главного следственного управления СК РФ по Москве проработали около полутора тысяч старых уголовных дел и выделили специфический modus operandi преступника.

Теперь перед судом предстанет 73-летний обвиняемый, которому вменяют 25 эпизодов преступления. Его жертвами становились преимущественно девочки-подростки, возвращавшиеся с учебы. Злоумышленник подстерегал своих жертв, проникал в парадные и атаковал с холодным оружием.

