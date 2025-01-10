«Сердце разбито»: Пэрис Хилтон пришла на руины сгоревшего особняка в Калифорнии

Американская светская львица и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон посетила руины любимого дома дома в Лос-Анджелесе, который сгорел до тла в результате мощнейших пожаров в Калифорнии, сообщает «СтарХит» .

«Стою на том, что раньше было нашим домом — и мои чувства не описать. Когда я впервые увидела новости о пожаре, то была в полном шоке — не могла в это поверить. Но сейчас, стоя здесь и видя все своими глазами, чувствую, что мое сердце разбилось на миллион кусочков», — поделилась 43-летняя Хилтон с подписчиками.

Наследница многомиллионной империи добавила, что в этом доме были созданы самые прекрасные семейные воспоминания. Увидеть, как любимый дом превращается в пепел — ужасно, подчеркнула модель.

В Калифорнии бушуют смертоносные пожары, в результате которых погибло уже как минимум 10 человек. Без домов остались не только простые американцы, но и знаменитостей в том числе Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Бен Аффлек и Хантер Байден. Ущерб от пожаров оценивается в 135–150 млрд долларов.