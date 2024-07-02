Сенатора от Курской области обвинили в изнасиловании замужней девушки на яхте

Сенатора от Курской области Александра Брыксина обвинили в изнасиловании девушки на яхте под предлогом проведения сеансов массажа в воде, сообщает Baza .

Заявление в полицию на сенатора подал мужчина, жена которого работает массажисткой в клинике в Ленинградской области. Он отметил, что Брыксин — ее постоянный клиент. 21 июня он позвонил ей и попросил приехать в Москву для сеансов массажа в воде, так как он нужен для восстановления.

За работу политик перевел девушке задаток в 50 тыс. рублей. Также для нее был снят номер в гостинице «Меркурий». 22 июня массажистка прилетела в столицу, где пошла с сенатором отметить приезд. Потом он пригласил ее прокатить на яхте — они поплыли по каналу имени Москвы в сторону Химок.

Как потом рассказала девушка мужу, Брыксин начал настойчиво ее трогать, поэтому она решила отсесть, но сенатор снял с себя и с нее одежду, после у них был секс против воли массажистки.

В районе 20 часов они вернулись с прогулки на яхте и договорилась о встрече утром в отеле «Петр I» для массажа. После работы Брыксин с вместе с массажисткой поднялись к нему в номер. Там сенатор расплатился за услугу, а женщина затем уехала в Петербург.

Сейчас следователи выясняют, было ли в итоге изнасилование или нет.