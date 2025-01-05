Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Фото - © Telegram-канал 112
Семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в Республике Карелия, сообщает 112.
ЧП произошло на трассе А-121 «Сортавала». На опубликованных кадрах видно, как автобус лежит на кювете на правом боку. При этом значительных повреждений у транспортного средства нет.
Всего в автобусе находились 44 пассажира. В результате ДТП пострадали 7 человек. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги, а затем перевернулся.
Ранее автобус с российскими туристами попал в страшное ДТП в Таиланде. Причиной аварии стал отказ тормозов.