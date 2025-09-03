Село отрезано: автомобильный мост через реку рухнул в Амурской области
Автомобильный мост через реку рухнул в Амурской области под тяжестью грузовика
Фото - © скриншот
Автомобильный мост через реку Большая Пера рухнул в Амурской области. ЧП отрезало движение к населенному пункту Светильное, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в среду около 13:20 по московскому времени на трассе между населенными пунктами Светильное и Селеткан. Причиной обрушения моста стала фура, которая перевозила груз, превышающий норму.
На опубликованных кадрах видно, как мост сложился пополам и рухнул в реку. При этом грузовик с песком успел проехать и затем скрылся с места происшествия.
На месте происшествия работают специалисты. Движение в направлении села Светильное полностью заблокировано, альтернативных маршрутов нет. В Светильном живут 95 человек, тогда как в Селеткане — 376.