Съел комбикорм и подрался с колесом: медведя заметили в Дмитровском округе
Медведь съел весь комбикорм и кукурузу на делянке в Дмитровском округе
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В Дмитровском округе Подмосковья медведь заглянул на подкормочную площадку для кабанов, он съел на делянке весь комбикорм и кукурузу, сообщает «МК: срочные новости».
Также хищник подрался с колесом, подвешенным к дереву.
Некоторые егеря начали говорить, что нужно бы исключить медведей из Красной книги, иначе их скоро можно будет увидеть и на улицах.
3 апреля житель Шаховской отправился в лес, чтобы собрать рога лосей. Во время прогулки на него напал медведь. Мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозный сон, врачи «собирают» ему лицо.