Съел комбикорм и подрался с колесом: медведя заметили в Дмитровском округе

Медведь съел весь комбикорм и кукурузу на делянке в Дмитровском округе

В Дмитровском округе Подмосковья медведь заглянул на подкормочную площадку для кабанов, он съел на делянке весь комбикорм и кукурузу, сообщает «МК: срочные новости».

Также хищник подрался с колесом, подвешенным к дереву.

Некоторые егеря начали говорить, что нужно бы исключить медведей из Красной книги, иначе их скоро можно будет увидеть и на улицах.

3 апреля житель Шаховской отправился в лес, чтобы собрать рога лосей. Во время прогулки на него напал медведь. Мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии. Его ввели в медикаментозный сон, врачи «собирают» ему лицо.