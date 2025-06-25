Сдетонировали боеприпасы: взрыв прогремел в районе воинской части в Забайкалье

сегодня в 11:42

Mash: взрыв произошел на территории военного объекта в Забайкалье

Взрывы раздались на территории воинской части возле поселка Большая Тура в Забайкалье. Там сдетонировали старые боеприпасы, сообщает Mash .

На военном объекте произошел мощный пожар. Жители поселка запечатлели, как в небо поднялся столб дыма.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев заявил, что территорию воинской части оцепили. Пожарные машины не могут попасть внутрь из-за риска повторной детонации.

Огонь тушат с воздуха. Для этого привлечены вертолеты.

Взрывы прогремели из-за остатков старых боеприпасов, которые не сдетонировали в 2014 году. В том году в результате лесного пожара загорелся склад с боеприпасами. Местные жители были эвакуированы. Из-за происшествия погибли 10 человек, в том числе начальник отдела склада.