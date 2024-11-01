Сдал «клиент»: стало известно, за что поймали главу полиции аэропорта Сочи

Задержан начальник полиции аэропорта Сочи. По версии следствия, силовик за взятки разрешал без деклараций ввозить дубайские iPhone 16 в Россию, сообщает SHOT .

Полицейского начальника задержали благодаря бизнесмену, который почти стал одним из его «клиентов». Предприниматель хотел ввезти в страну 30 новых iPhone «мимо» таможенников, а глава полиции обещал помочь и запросил за это 150 000 рублей.

Бизнесмен же вскоре решил отказаться от этой идеи и рассказал обо всем правоохранителям. Он также поучаствовал в оперативных действиях и помог задержать с поличным полицейского и его коллегу.

Оба задержанных помещены в изолятор. Возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору.