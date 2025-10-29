Сбивший насмерть двух школьниц в Ревде был награжден медалью Суворова

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде прошло заседание по делу о смертельном ДТП в Ревде, в котором погибли две школьницы. Сбивший девочек мужчина рассказал судье, что был награжден медалью Суворова за участие в СВО, сообщает «Осторожно, новости» .

Михаил С. отметил, что заключил контракт в 2023 году. Он был ефрейтором. Три месяца назад военный получил ранение. Его отправили в отпуск, чтобы он подлечился.

Фигурант в ходе заседания общался с судьей. Мужчина признал вину. Давать комментарии журналистам он отказался.

Вечером 27 октября автомобиль, за рулем которого был Михаил, наехал на трех девочек, которые стояли на тротуаре и ждали, когда загорится зеленый свет на светофоре. Две школьницы скончались, одна получила тяжелые травмы. Автомобиль тем временем продолжил движение и врезался в здание. Вскоре выяснилось, что находящийся за рулем был пьян.

