Сбежавший из Мариуполя командир бригады ВСУ Федоренко убит в Волчанске
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Подразделения группировки «Север» в ходе выполнения боевой задачи ликвидировали командира роты 501 батальона 36 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВСУ Игоря Федоренко, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
Известно, что ликвидированный капитан Игорь Федоренко с позывным «Арктика» пошел служить в Вооруженные силы Украины из идейных соображений.
По данным военкора Евгения Поддубного, Федоренко участвовал в терроре местного населения Донецкой Народной Республики, начиная с 2015 года. Позднее он дислоцировался в Мариуполь, а еще позже — сбежал оттуда.
Известно, что Федоренко участвовал в отправке личного состава на убой в Крынках, а также был одним из бежавших бойцов ВСУ из Авдеевки.
Игоря Федоренко ликвидировали 1 августа в Волчанске.
Ранее Поддубный сообщал о ликвидации американского наемника Круза Майкла Брайана в зоне СВО.