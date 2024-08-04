Известно, что ликвидированный капитан Игорь Федоренко с позывным «Арктика» пошел служить в Вооруженные силы Украины из идейных соображений.

По данным военкора Евгения Поддубного, Федоренко участвовал в терроре местного населения Донецкой Народной Республики, начиная с 2015 года. Позднее он дислоцировался в Мариуполь, а еще позже — сбежал оттуда.

Известно, что Федоренко участвовал в отправке личного состава на убой в Крынках, а также был одним из бежавших бойцов ВСУ из Авдеевки.

Игоря Федоренко ликвидировали 1 августа в Волчанске.

Ранее Поддубный сообщал о ликвидации американского наемника Круза Майкла Брайана в зоне СВО.