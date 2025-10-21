Сбежавший из колонии узбек-педофил изнасиловал третьеклассницу под Ташкентом

В Ташкентской области сбежавший из колонии заключенный изнасиловал третьеклассницу. Мужчина отбывал наказание за педофилию, сообщает издание kun.uz .

Инцидент произошел 16 октября в Ахангаранском районе. Осужденный из колонии-поселения № 50 был привлечен к работам на организацию «П.Б.», после чего совершил побег. Затем 31-летний мужчина надругался над ученицей 3-го класса и был задержан местными жителями в поле.

В 2018 году сбежавший был осужден на 16 лет по ч. 4 ст. 118 УК республики (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста). В августе прошлого года суд перевел его в колонию поселения отбывать оставшуюся часть срока.

В отношении педофила возбудили новое уголовное дело по ч. 4 ст. 119 УК Узбекистана (удовлетворение половой потребности в извращенной форме с применением насилия) за изнасилование школьницы.

К настоящему моменту информации о состоянии пострадавшей нет. Расследование уголовного дела продолжается.

