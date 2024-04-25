Сбежавшего в Чехию блогера-иноагента Камикадзе Дзи* просят арестовать

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Блогера Камикадзе Дзи* просят заочно арестовать за фейки о российской армии

Следствие обратилось в суд для ареста блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) за фейки о российской армии, пишет РИА Новости.

В публикации со ссылкой на информацию Тверского суда, указано о поступившем ходатайстве о заочном избрании в отношении Иванова* меры пресечения в виде заключения под стражу.

Основанием является «заведомо ложная информация о Вооруженных силах России».

Блогер ранее эмигрировал в Чехию и ведет программы о политике.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента