Сбежавшего из России скинхеда по кличке Казак загадочно сбила фура в Литве

Сбежавшего из России скинхеда Дмитрия Новикова по кличке Казак сбила фура в литовской деревне. От полученных травм он скончался на месте ДТП, сообщает Mash .

Трагедия произошла 23 октября у деревни Яунишкес в районе литовского города Кельме. Дмитрий шел по трассе Рига — Шяуляй — Таураге — Калининград, где и попал под колеса грузовика.

Новикова осудили на 10 лет колонии строгого режима за создание скинхед-сообщества «Казанской дивизии». В 2019 году после освобождения из тюрьмы Дмитрий уехал на Украину, где неоднократно заявлял о поддержке нацбатальона «Азов»*, однако был выдворен из постсоветской республики.

Затем Казак попросил политическое убежище в Литве. Здесь Новиков продолжил поддерживать террористические организации, участвовать в ЛГБТ**-парадах и протестах против РФ.

Ранее в Чите силовики нагрянули на вечеринку закрытого гей-клуба*. Попасть в заведение можно было только по предварительному звонку или через фейс-контроль.

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

** Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.