Сбежал от мобилизации: как задержали украинца, решившего взорвать военного в РФ

Гражданин Украины после задержания рассказал сотруднику ФСБ, что сбежал от мобилизации в своей стране и успел получить российское гражданство. Через некоторое время он познакомился с сотрудником украинских спецслужб, который убедил его совершить диверсию — взорвать российского военного. Момент задержания украинца попал на видео, пишет РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, как два сотрудника ФСБ скрутили и прижали к земле украинского агента, который планировал совершить убийство высокопоставленного российского военного, установив в автомобиль самодельное взрывное устройство.

Предварительно известно, что украинец планировал совершить теракт на территории Подмосковья. Во время допроса он рассказал, что изготовил взрывное устройство, которое замаскировал в транспортном средстве под запасным колесом и у руля.

Злоумышленник должен был взорвать начиненный более 60 кг взрывчатки автомобиль в момент, когда мимо него проходил бы высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ. Подозреваемый был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого совершения преступления. В настоящее время с ним работают компетентные специалисты, все обстоятельства случившегося устанавливаются.