Саперы МЧС: ракета «Точка-У» упала в Курской области возле энергообъекта

Саперы МЧС в настоящее время проводят работы по обезвреживанию, предположительно, ракеты «Точка-У», которая рухнула рядом с энергообъектом в Курской области, сообщает ТАСС .

О каком именно объекте идет речь, не уточняется. О пострадавших пока ничего не известно. Сотрудники МЧС уже работают на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Украина уже не в первый раз совершает удары ракетами «Точка-У» по Курской области, но военнослужащие России следят за ситуацией и сбивают вражеские объекты.

Ранее сообщалось, что на фоне действующего в Курской области режима КТО Курская атомная электростанция (АЭС) в Курчатове работает в штатном режиме. Для охраны объекта задействованы дополнительные силы Росгвардии.