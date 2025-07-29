Сапер ошибается один раз: 14-летний подросток подорвался на гранате в Волгограде
Подросток погиб в Волгограде после взрыва гранаты времен ВОВ
В одной из квартир Волгограда произошел взрыв поле детонации боеприпаса. В результате погиб 14-летний подросток, сообщает SHOT.
Взрыв прогремел в доме на улице Морской 29 июля. В одной из квартир сдетонировала граната. По предварительным данным, это был боеприпас времен Великой Отечественной войны.
В этот момент в квартире находился 14-летний подросток. Он получил серьезные травмы и погиб.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее посетитель бросил гранату в игровом клубе в Рязани. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека.