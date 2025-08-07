сегодня в 17:59

Самый мощный за 76 лет пожар не получается потушить во Франции

Самый мощный за 76 лет пожар не получается потушить во Франции. Полыхают уже больше 16 тыс. гектаров, как минимум, один человек погиб, сообщает SHOT .

13 человек пострадали. Среди них 11 сотрудников пожарной службы. Трое пропали без вести.

Пожар начался 5 августа днем рядом с муниципалитетом Рибо во французском регионе Од. Его спровоцировали жара и сильный ветер. По данным местных чиновников, пожар идет в 15 муниципалитетах.

Также сильный пожар идет в Испании. Загорелись популярные у туристов курорты Тарифу и Кадис.