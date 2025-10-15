Самолет шефа Пентагона Пита Хегсета подал сигнал о ЧС над Атлантикой

Борт главы министерства войны США Пита Хегсета подал сигнал о чрезвычайной ситуации над Атлантикой. Затем Boeing C-32 развернулся, взяв курс на Великобританию, сообщает газета «Известия» .

Борт главы Пентагона направлялся из столицы Бельгии в Соединенные Штаты.

Самолет передал сигнал тревоги 7700. Это может указывать на различные серьезные проблемы: от отказа двигателя и пожара на борту до ЧС или других серьезных инцидентов.

Согласно данным сайта Flightradar24, к настоящему моменту самолет главы Пентагона успешно приземлился. По словам пресс-секретаря американского министерства войны Шона Парнелла, причиной вынужденной посадки борта стала трещина в лобовом стекле.

Ранее Хегсет заявил, что США и их союзники готовы ввести новые меры против в РФ, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время.

