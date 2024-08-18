Superjet 100 подал сигнал SOS в небе над Владимиром

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Пилоты самолета российского производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) подали сигнал SOS в связи с разгерметизацией, сообщила Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина».

Происшествие произошло утром 18 августа. Сигнал SOS подал самолет, летевший в столицу России из Нижнего Новгорода. Разгерметизация случилась во время пролета около Владимира.

Борту пришлось снизить высоту до трех километров и лететь на ней до московского аэропорта Шереметьево. В 07:10 SSJ-100 успешно сел. Все летевшие в самолете живы и здоровы.

Ранее Международный авиационный комитет выяснил, при каких обстоятельствах разбился самолет SSJ-100 в Подмосковье. Экипажу борта не удалось остановить снижение с помощью рукояти управления.