Самолет, летевший в Актобе, сел в степи за 1,5 тыс км от цели

В Казахстане десятки россиян не стали выходить из севшего в степи самолета

Несколько десятков пассажиров из РФ захватили самолет в Казахстане. Он сел в ином городе за тысячу километров от пункта назначения, людей просят высадиться где-то в степи неподалеку от Актау, сообщает Baza .

Пассажиры летели из турецкого Стамбула в казахстанский Актобе. Сначала самолет задержали на восемь часов. Затем он все же полетел. Но в воздухе находился шесть часов, после чего приземлился не в Актобе, а в Актау.

Между двумя этими населенными пунктами 1,5 тыс. километров. При этом самолет сел не в аэропорту, а в голой степи.

После этого экипаж самолета рассказал пассажирам, что полет закончен. Там предложили покинуть самолет.

В нем летели граждане РФ и Казахстана. Последние покинули салон и решили ехать домой своими силами.

40 россиян, среди которых пять детей, решили остаться в самолете. Они боятся проблем с миграционной службой и не знают, что им делать.

На опубликованной записи толпа россиян и казахстанцев обступила сотрудника авиакомпании. Он пытался объяснить людям свою версию, но они не слушали и начали кричать.

