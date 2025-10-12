Самолет из Турции пострадал при столкновении с микроавтобусом в Иркутске

сегодня в 18:40

Самолет Gulfstream готовился к вылету в Шанхай, но при выезде со стоянки его крыло задело автомобиль.

По данным транспортной полиции Прибайкалья, на борту воздушного судна находились 6 пассажиров и 4 человека экипажа. В результате происшествия пострадавших нет. Автомобиль и самолет оказались повреждены.

По факту произошедшего Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее в Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в аэропорту Шеллхарбор.

