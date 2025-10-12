Самолет из Турции пострадал при столкновении с микроавтобусом в Иркутске
Самолет авиакомпании Zafer air задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска
Фото - © Байкало-Ангарская транспортная прокуратура
Самолет турецкой авиакомпании Zafer air задел крылом микроавтобус в международном аэропорту Иркутска, сообщает РЕН ТВ.
Самолет Gulfstream готовился к вылету в Шанхай, но при выезде со стоянки его крыло задело автомобиль.
По данным транспортной полиции Прибайкалья, на борту воздушного судна находились 6 пассажиров и 4 человека экипажа. В результате происшествия пострадавших нет. Автомобиль и самолет оказались повреждены.
По факту произошедшего Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку.
