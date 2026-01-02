Сальдо: установлены личности 13 убитых после удара БПЛА ВСУ по Хорлам

Установлены личности 13 убитых после атаки БПЛА ВСУ кафе и гостиницы в Хорлах в Херсонской области. Кропотливая работа продолжается, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Эксперты продолжают заниматься идентификацией трупов погибших во время теракта.

До этого сообщалось, что раненым при обстреле заплатят от 250 тыс. до 750 тыс. рублей. Сумма зависит от типа травм. Семьям погибших заплатят один млн рублей.

Украинские БПЛА атаковали кафе и гостиницу в Хорлах 1 января. Там мирные граждане отмечали Новый год. Были убиты 27 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

