Сальдо: над поселком Новоалексеевка уничтожили ракету «Нептун»
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над поселком городского типа Новоалексеевка сбили ракету «Нептун». Она летел в сторону Крыма.
В своем Telegram-канале глава региона отметил, что обломки ракеты упали за пределами поселка. Пострадавших в ходе происшествия нет.
По словам Сальдо, расчеты ПВО находятся в боевой готовности.
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