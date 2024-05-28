Сальдо: над поселком Новоалексеевка уничтожили ракету «Нептун»

сегодня в 19:47

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над поселком городского типа Новоалексеевка сбили ракету «Нептун». Она летел в сторону Крыма.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что обломки ракеты упали за пределами поселка. Пострадавших в ходе происшествия нет.

По словам Сальдо, расчеты ПВО находятся в боевой готовности.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.