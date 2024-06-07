Сальдо: 19 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области

«Украинские террористы вновь совершили кровавое преступление в Херсонской области. В результате обстрела погибло 19 человек, еще пятеро ранены», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также при обстреле украинскими силами разрушения получил магазин, в котором в момент атаки находились посетители и персонал.

Губернатор добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее подъезд жилого дома обрушился в Луганске после обстрела украинской стороной. При ударе ВСУ повреждения получили свыше 30 многоквартирных домов, школы и детсады. В результате обстрела погибли более 20 мирных жителей.